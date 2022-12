Sinopsis Drama Korea Terbaru Run Into You, Perjalanan ke Masa Lampau Ungkap Pembunuhan

Sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, perjalanan ke masa lampau untuk ungkap kebenaran serangkaian aksi pembunuhan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, drakor yang tayang mulai 4 Januari 2023.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, drakor ini tayang di KBS2 setiap Rabu dan Kamis pukul 21.50 waktu Korea Selatan.

Sinopsis drama Korea terbaru Run Into You bercerita tentang perjalanan ke masa lampau untuk ungkap kebenaran serangkaian aksi pembunuhan.

Drama Korea terbaru Run Into You dibintangi Kim Dong Wook sebagai bintang utamanya.

Bintang lainnya Jin Ki-Joo, Seo Ji-Hye, Lee Won-Jung dan masih banyak lagi.

Sutradara drakor Run Into You yakni Kang Soo-Yeon.

Sementara naskahnya ditulis oleh Baek So-Yeon.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Run Into You?

Dilansir dari laman asianwiki, drakor terbaru Run Into You bercerita tentang petualangan menjelajahi masa lampau untuk mengetahui kebenaran di balik serangkaian aksi pembunuhan.

Yoon Hae Joon (diperankan Kim Dong Woo) memulai kariernya sebagai reporter berita di sebuah stasiun penyiaran.

Dia kini bekerja sebagai pembaca berita untuk program berita akhir pekan dan tercatat sebagai pembawa berita termuda.

Yoon Hae Joon dikenal sebagai sosok jurnalis yang tenang tetapi juga lugas, serta baik pada sekitarnya.

Dalam kisahnya, Yoon Hae Joon akan mulai menjelajahi waktu saat dirinya tanpa sengaja menemukan mesin waktu.

Drakor Run Into You juga memperlihatkan kisah yang dialami oleh Baek Yoon Young (Jin Ki Joo).