Sinopsis Drama Korea Misteri Look At Me yang Dibintangi Lee Min Ki

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Look At Me, drakornya ini dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Diketahui Lee Min Ki akan kembali ke layar kaca setelah drakor terakhirnya yaitu My Liberation Notes (2022).

Drakor Look At Me akan mulai syuting pada Februari 2023 mendatang.

Drama ini merupakan drama bergenre thriller dan misteri.

Drama milik Lee Min Ki ini akan tayang di kanal Wavve.

Sekilas tentang Lee Min Ki aktor, model, dan penyanyi Korea Selatan yang melakukan debut aktingnya di drama televisi tahun 2004 My Older Brother.

Lee memainkan peran utama TV pertamanya dalam melodrama I Really Really Like You.



Sinopsis drakor terbaru Look At Me

Aktor Lee Min Ki dikabarkan akan membintangi serial baru Wavve, Look At Me.

Pada 29 Desember, seorang pejabat siaran mengungkapkan bahwa aktor Lee Min Ki akan membintangi serial Wavve baru, Look At Me.

Lee Min Ki baru-baru ini mengesankan banyak pemirsa dengan penampilan aktingnya dalam drama, My Liberation Notes.

Saat ini dia sedang syuting untuk film barunya Hip yang disutradarai oleh Kim Suk Yoon yang juga menyutradarai My Liberation Notes.

Sementara itu, drama Look At Me adalah sebuah drama thriller misteri yang menggambarkan kisah seorang ahli bedah plastik terkenal.