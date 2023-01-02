Drakor Terbaru

11 Rekomendasi Drama Korea Thriller Oh Jung Se, Ada Drakor Terbaru The Devil

Berikut rekomendasi drama Korea bergenre thriller yang dibintangi Oh Jung Se pemeran drakor terbaru The Devil bersama Kim Tae Ri.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: taryono
zoom-inlihat foto 11 Rekomendasi Drama Korea Thriller Oh Jung Se, Ada Drakor Terbaru The Devil
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Simak 11 rekomendasi drama Korea thriller yang dibintangi oleh Oh Jung Se salah satunya ada drakor terbaru The Devil (2023). 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 11 rekomendasi drama Korea thriller yang dibintangi oleh Oh Jung Se salah satunya ada drakor terbaru The Devil (2023).

Rekomendasi drama Korea thriller milik Oh Jung Se memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea thriller Oh Jung Se punya cerita yang menarik.

Sebelumnya,Oh Jung Se akan memerankan drama Korea berjudul The Devil.

Drakor ini juga akan menghadirkan aktris Kim Tae Ri dan aktor Hong Kyung.

Baca juga: Drama Korea Terbaru Genre Misteri, Rekomendasi Drakor Lee Bo Young

Rencananya drakor ini akan tayang pada Juni 2023 mendatang.

Drakor bergenre thriller dan supranatural ini akan tayang 12 episode di kanal SBS.

Drama ini disutradarai oleh Lee Jung Rim.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Eun Hee.

Selain drakor The Devil, berikut rekomendasi drakor thriller dibintangi Oh Jung Se.

1. Little Women (2022).

2. The Good Detective 2 (2022).

3. Uncle (2021).

4. Jirisan (2021).

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
Tags
rekomendasi
drakor
drama Korea

  • Tribun Shopping

    Manfaat Kunyit untuk Kecantikan Kulit Wajah, Salah Satunya Perlambat Penuaan Dini

    Manfaat Kunyit untuk Kecantikan Kulit Wajah, Salah Satunya Perlambat Penuaan Dini

    Rekomendasi Oven Listrik Rp 1 Jutaan, Menunjang Aktivitas Dapur Tanpa Bikin Kantong Jebol

    Rekomendasi Oven Listrik Rp 1 Jutaan, Menunjang Aktivitas Dapur Tanpa Bikin Kantong Jebol

    5 Rekomendasi Handphone Kelas Entry-Level untuk Pemakaian di Tahun 2023, Mulai Rp 1 Jutaan

    5 Rekomendasi Handphone Kelas Entry-Level untuk Pemakaian di Tahun 2023, Mulai Rp 1 Jutaan

    Review Y.O.U Facial Wash Hy! Amino Anti Acne, Pembersih Wajah Berjerawat Murah Meriah

    Review Y.O.U Facial Wash Hy! Amino Anti Acne, Pembersih Wajah Berjerawat Murah Meriah

    Review ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA, Laptop Convertible Bertenaga Intel Tiger Lake

    Review ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA, Laptop Convertible Bertenaga Intel Tiger Lake

    • Berita Terkait :#Drakor Terbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan