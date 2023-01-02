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11 Rekomendasi Drama Korea Thriller Oh Jung Se, Ada Drakor Terbaru The Devil
Berikut rekomendasi drama Korea bergenre thriller yang dibintangi Oh Jung Se pemeran drakor terbaru The Devil bersama Kim Tae Ri.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 11 rekomendasi drama Korea thriller yang dibintangi oleh Oh Jung Se salah satunya ada drakor terbaru The Devil (2023).
Rekomendasi drama Korea thriller milik Oh Jung Se memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Terlebih rekomendasi drama Korea thriller Oh Jung Se punya cerita yang menarik.
Sebelumnya,Oh Jung Se akan memerankan drama Korea berjudul The Devil.
Drakor ini juga akan menghadirkan aktris Kim Tae Ri dan aktor Hong Kyung.
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Rencananya drakor ini akan tayang pada Juni 2023 mendatang.
Drakor bergenre thriller dan supranatural ini akan tayang 12 episode di kanal SBS.
Drama ini disutradarai oleh Lee Jung Rim.
Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Eun Hee.
Selain drakor The Devil, berikut rekomendasi drakor thriller dibintangi Oh Jung Se.
1. Little Women (2022).
2. The Good Detective 2 (2022).
3. Uncle (2021).
4. Jirisan (2021).
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