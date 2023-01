Mantan Penyanyi Cilik Tasya Kamila Melahirkan Anak Kedua di Tahun Baru 2023

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Tasya Kamila mantan penyanyi cilik ini dianugerahi anak kedua di tahun baru 2023.

Anak kedua Tasya Kamila lahir pada Minggu (1/1/2023) melalui operasi cesar di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan.

Maka awal tahun baru 2023 jadi momen spesial bagi Tasya Kamila yang diumumkannya lewat akun Intagram pribadinya.

Pelantun 'Libur Telah Tiba' ini mengucap syukur sambil menunjukkan nama bayi perempuannya.

Shafanina Wardhana Bachtiar, itulah nama anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan.

"Alhamdulillah, our baby girl is here. Shafanina Wardhana Bachtiar," kutip Wartakotalive.com dari Instagram Tasya Kamila, @tasyakamila.

Mantan penyanyi cilik Tasya juga membagikan potret putrinya saat berada di ruang persalinan.

Dalam foto itu, anak Tasya berada di inkubator setelah dibersihkan oleh tim dokter.

Unggahan Tasya itu langsung banjir ucapan selamat dari netizen.

Lalu para rekan sesama selebriti pun tak ketinggalan untuk memberikan doa terbaik bagi Tasya dan anaknya.

Tasya Kamila dan Randi Bachtiar menikah pada pada 5 Agustus 2018.

Hasil pernikahan mereka dikaruniai seorang putra bernama Arrasya Wardhana Bachtiar pada 13 Mei 2019.

LDR an Saat Hamil Kedua

Saat hamil kedua ini ada yang berbeda dialami Tasya Kamila.