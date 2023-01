11 Drama Korea Rating Tertinggi Sepanjang 2022, Ada Drakor Reborn Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sepanjang tahun 2022, ada beberapa drama Korea dengan rating tinggi, termasuk drakor Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki.

Bahkan, deretan drama Korea dengan rating tinggi seperti drakor Reborn Rich sudah menyita perhatian para penikmat drakor sejak awal penayangannya.

Usut punya usut, drama Korea dengan rating tinggi seperti Reborn Rich begitu populer karena memiliki plot cerita yang menarik.

Selain itu, banyak juga para pencinta drakor yang tertarik menontonnya karena menghadirkan aktor dan aktris idola mereka.

Lantas apa saja drama Korea dengan rating tinggi sepanjang 2022?

Simak deretannya berikut ini!

1. Reborn Rich

Tayang menjelang akhir tahun 2022, drakor terbaru Reborn Rich berhasil masuk sebagai drama Korea rating tinggi.

Drakornya dibintangi Song Joong Ki dan Shin Hyun Bin ini tayang sebanyak 16 episode.

Drakor tersebut menutup tayangan mereka pada 25 Desember 2022 lalu dengan hasil yang memuaskan, yakni 26,9 persen.

Perolehan itu bahkan sukses menggeser posisi Sky Castle (2018) yang berhasil meraih rekor rating tertinggi sebesar 23,8 persen.

Selain itu, Reborn Rich juga didapuk sebagai drama Korea JTBC kedua yang mendapatkan rating tinggi sepanjang sejarah di bawah drakor The World of The Married (2020) yang berhasil meraih rating 28,4 persen.

Sejak awal penayangan pun, Reborn Rich diketahui tampil begitu menjanjikan melalui kisah balas dendamnya.

Ceritanya mampu memadukan genre melodrama, fantasi dan romantis sekaligus.

