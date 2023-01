Aldi Taher Ngaku Jual Jam Tangan Demi Bantu Donasi Indra Bekti

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Aldi Taher mengaku rela menjual jam tangan mewahnya untuk membantu biaya pengobatan Indra Bekti.

Sebelumnya, Aldi Taher memang telah mentransfer uang Rp 1 juta kepada istri Indra Bekti Aldila Jelita.

Kini, Aldi Taher malah nekat menjual jam tangan mewahnya untuk bantu biaya perawatan Indra Bekti selama di rumah sakit.

Pada postingan terbaru Aldi Taher, dituliskan dirinya akan menjual jam tangan dan gitar miliknya itu.

"Bismillah, malam penggalan dana (donasi) untuk kak Indra Bekti lelang/jual barang artis WA Aldi Taher," tulisnya dalam keterangan foto tersebut, Senin (02/12/2023).

Lanjut Aldi, ia akan melepaskan gitar kesayangan itu yang telah menemaninya selama sembilan tahun.

"Bismillah saya lelang/jual gitar dan jam tangan spesial saya, gitar yang sudah menemani saya selama kurang lebih 9 tahun," katanya.

"Gitar ini saya pakai dalam pembuatan lagu bapak mana bapak mana (wakwaw), Nissa Sabyan I love You So Much, Lesti sayang Rizky Billar, Insya Allah saya buka harga 10 juta," imbuh dia.

"Semua uang dari hasil jual gitar dan jam saya serahkan kepada istrinya kak @indrabekti yaitu kak @dhila_bekti," tulisnya lagi.

Ada hal menarik dari jam tangan yang akan dijual oleh Aldi.

Ternyata jam tangan tersebut merupakan pemberian mantan istrinya, Dewi Perssik.

Jam tangan seharga Rp 15 juta itu sebagai hadiah dari Dewi kepada Aldi waktu mereka masih bersama.

"Jam ini mempunyai kenangan yang indah, dibelikan oleh mantan istri saya yang baik hati yaitu bunda @dewiperssik9."

"Waktu itu harganya 15 juta original titanium," jelasnya lagi.

