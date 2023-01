Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna. Polsek Banjit Way Kanan Lampung amankan 2 pelaku curat di bengkel motor.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Anggota Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan dua pemuda diduga pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat.

Pelaku pencurian dengan pemberatan yang diamankan oleh Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan aksinya di salah satu bengkel di Lingkungan V Dusun Sindang Sari Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Pelaku pencurian dengan pemberatan yang diamankan anggota Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung, berinisial NR alias Ali (33) dan AS alias Otong (25) keduanya berdomisili di Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kepala Polres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna menerangkan penangkapan dua pelaku pencurian dengan pemberatan itu berdasarkan laporan korban Vefy pada hari Minggu (1/1/ 2022) di Polsek Banjit.

Penangkapan NR merupakan pengembangan rekannya yang lebih dahulu tertangkap, An. Pada bulan Mei 2022.

Teddy mengatakan awalnya NR yang ditangkap Tekab Presisi 308 Polsek Banjit, pada Senin (2/1/2023) sekitar pukul 19.30 WIB.

Penangkapan terhadap tersangka NR alias Ali di Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

“Tersangka diamankan saat pulang kerumah tahun baruan,” ujarnya, Kamis (5/1/2023).

Oleh anggota Polsek Banjit, dilakukan pengembangan.

NR melakukan aksin pencurian di bengkel tidak sendiri.

“NR melakukan pencurian bersama AS,” ujarnya.

Atas keterangan itu, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka AS alias Otong yang juga masih satu kelurahan.

Saat dilakukan penangkapan kedua tersangka tidak melakukan perlawanan.

Kapolres menerangkan, keduanya melakukan pencurian pada Kamis (30/12/2021) pukul 17:30 WIB.

