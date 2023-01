Olla Ramlan Kenakan Celana Ketat, Disebut Makin Kurus Setelah Cerai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Olla Ramlan jadi sorotan menyusul postingan di akun Instagramnya.

Olla Ramlan disebut netizen makin kurus setelah bercerai dari Aufar Hutapea.

Dalam unggahannya tersebut, Olla Ramlan mengenakan celana ketat yang mengekspos bagian kewanitaannya.

Olla Ramlan tampak pose bareng teman-teman prianya seperti Teuku Zacky, Robby Purba, hingga Reza Rahadian.

Foto terlihat diambil kawasan Senayan saat Olla Ramlan dan rekan-rekan artis sedang berolahraga.

Olla Ramlan terlihat mengenakan jaket, celana ketat, topi, dan sepatu olahraga.

Tak lupa, Olla Ramlan menuliskan caption di unggahan fotonya.

"Here is another year of laughing together, messing up together and making up together #2023," tulis Olla.

Sebelumnya, foto mesra berdua saat sedang di lokasi syuting, membuat Olla Ramlan dan Ariyo Wahab langsung jadi perhatian publik.

Tak sedikit pula yang mengira jika Olla Ramlan dan Ariyo Wahab sebagai pasangan lantaran foto mesra tersebut.

Tak hanya foto mesra yang panen komentar, panggilan Olla Ramlan ke Ariyo Wahab juga membuat publik bertanya-tanya.

Diketahui, Olla Ramlan tengah melakukan proses syuting film dengan Ariyo Wahab.

Olla Ramlan dan Ariyo Wahab dikisahkan sebagai pasangan suami istri pada film tersebut.

Mantan istri Aufar Hutapea ini tengah disibukkan dengan syuting film terbarunya berjudul Film Jendela Seribu Sungai.

