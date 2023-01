Bikin Pangling, Pamungkas Tampil Beda saat Manggung di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Tampil dengan warna rambut baru di GSG Unila, Bandar Lampung, Lampung, Pamungkas sukses 'menghipnotis' ribuan penonton.

Membuka konser album Birdy dengan single Birdy di GSG Unila Bandar Lampung, penampilan Pamungkas jadi sorotan penonton.

Pasalnya, tak hanya tampil nyentrik dengan mengenakan kemeja hijau botol dan celana cream, rambut baru bewarna abu-abu milik Pamungkas bikin penonton pangling.

Pantaun Tribun Lampung dari Instastory Pamungkas, musisi asal Jakarta itu mewarnai rambutnya di sela-sela cek sound di GSG Unila, Bandar Lampung, Jumat (6/1/2023).

"Ada yang beda nggak nih?," tanya Pamungkas ke penonton.

Serentak ribuan penonton berteriak "rambuuut!"

Konser Birdy ini dimulai pukul 19.00 WIB, kemudian break pukul 20.30 WIB.

Konser dilanjutkan lagi pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.

Dalam Birdy Tour Show, Pamungkas mendendangkan beberapa lagu andalannya, mulai dari Risalah Hati, Jejak, A Day That Feels Better, Plese Baby Please, Flyong Solo, Sorry, Closure, Queen of The Hearts, Be Okay hingga I Love You But Im Letting Go.

"I love you Mas Pam," teriak salah satu penonton.

Teriakan itu, langsung dijawab "I love you too" dari Pamungkas.

Menurut salah satu panitia, Yeni mengatakan, ribuan tiket konser album Birdy sukses terjual.

Salah satu penonton, Putri yang berasal dari Teluk Betung mengungkapkan, penampilan Pamungkas dalam album ini sangatlah beda.

"Rambut baru, atraksi panggungnya juga seru, beda dari konser-konser biasanya," paparnya.