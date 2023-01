Joget Bareng Sabda Ahessa, Tubuh Seksi Wulan Guritno Bikin Salah Fokus

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tubuh seksi aktris Wulan Guritno disorot netizen ketika video dirinya berjoget dengan kekasih, Sabda Ahessa beredar di media sosial.

Dalam unggahan yang dibagikan Sabda Ahessa, Wulan Guritno tengah asyik bergoyang di sebuah acara di Bali.

Mantan istri Adilla Dimitri ini terlihat begitu menikmati momen kebersamaannya dengan sang kekasih.

Seulas senyuman pun tak hilang dari bibirnya saat bergoyang.

Dalam video tersebut pula, Wulan Guritno terlihat mengenakan bra yang dipadukan dengan rok berwarna hijau bertemakan bohemian.

Pakaian itu mengekspose bagian punggung hingga perut Wulan Guritno.

Dengan pakaian seksi itu, ibunda Shalom Razade ini juga mengeluarkan beberapa goyangan di depan Sabda Ahessa.

"Long awaited first @diskoafrika official experience and it did NOT disappoint..unmatched vibe!" tulis pria 26 tahun ini di Instagram, dikutip Senin (9/1/2022).

Unggahan Sabda Ahessa itu pun langsung dibanjiri dengan beragam komentar netizen.

Banyak yang salah fokus dengan tubuh seksi Wulan Guritno.

Bahkan, mereka juga menyebut begitu iri dengan bentuk tubuh yang dimiliki perempuan 41 tahun tersebut.

"Ya ampun badan, gmn yaa latihannya biar kebentuk, sit up 3x aja ulu hati dah keseleo," tulis warganet.

"Bodynya bikin iri," ujar yang lain.

"Gila badannya oke banget," tutur lainnya.