400 Warga Kurang Mampu di Lampung Utara Dapat Bantuan Sembako

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Sebanyak 400 warga kurang mampu mendapatkan bantuan sembako dari Pemkab Lampung Utara.

Rinciannya, 256 warga di Kecamatan Bukit Kemuning.

Kemudian 154 warga di Desa Madukoro dan Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Lampung Utara Gadriyanto menyampaikan, bantuan sembako itu merupakan program Dissos Provinsi Lampung bersinergi dengan Dissos Lampung Utara yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

"Penentuan titik lokus sudah ditentukan oleh Dissos Provinsi Lampung by name by address, " jelasnya, Jumat (12/1/2023).

Dijelaskannya, Lampung Utara mendapatkan bantuan sosial berupa 400 paket sembako.

Bantuan sembako dibagikan di Desa Madukoro dan Wonomarto sebanyak 146 paket.

Sementara di Kecamatan Bukit Kemuning ada 256 warga kurang mampu yang mendapatkan bantuan.

Gadriyanto mengatakan, penyaluran bantuan di Bukit Kemuning dilakukan di aula kantor kecamatan setempat.

Sedangkan di Desa Madukoro dan Wonomarto bertempat di aula Kecamatan Kotabumi Utara.

Penyerahan bantuan, lanjut Gadriyanto, dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra kepada warga kurang mampu.

Ardian Saputra berharap bantuan sosial berupa sembako dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Ini merupakan program Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu," kata dia.

Menurutnya, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah terhadap warga yang membutuhkan.

"Semoga bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari hari,” jelasnya.

Joni, salah satu penerima bantuan sembako, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Tetapi, ia berharap bantuan itu bukan bertujuan untuk pencitraan atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.

“Ya senang dapat bantuan,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)