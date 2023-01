11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Ahn Eun Jin, Pemeran Drakor Terbaru Lovers

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea romantis yang dibintangi aktris Ahn Eun Jin pemain drakor Lovers.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Ahn Eun Jin memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru thriller Ahn Eun Jin punya cerita yang menarik.

Diketahui, Ahn Eun Jin akan kembali memerankan drakor terbaru berjudul Lovers.

Drakor ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023 ini.

Ahn Eun Jin kali ini akan beradu akting dengan aktor tampan Namgoong Min.

Drakor yang disutradarai oleh Kim Sung Yong ini akan tayang dengan jumlah 16 episode.

Juga diketahui drakor ini bergenre kerajaan, sejarah dan romantis.

Ahn Eun Jin sebelumnya dikenal pada drama Hospital Playlist dan Stranger From Hell.

Sedangkan drakor terakhir yang ia bintangi adalah Goodbye Earth (2022)

Selain drakor Lovers, berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi Ahn Eun Jin.

1. Bad Mother (2023).

2. Goodbye Earth (2022).

3. The One and Only (2021).