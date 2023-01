7 Rekomendasi Drama Korea Romantis Han So Hee, Pemain Drakor Terbaru Gyeongseong Creature

Ilustrasi poster drakor. Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktris Han So Hee.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktris Han So Hee.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Han So Hee memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Han So Hee punya cerita yang menarik.

Diketahui, Han So Hee memerankan drakor terbaru berjudul Gyeongseong Creature.

Drakor ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun ini.

Han So Hee kembali memerankan dramanya setelah Soundtrack #1 dan Nevertheless.

Tak hanya itu, drakor ini juga menghadirkan aktor Park Seo Joon.

Drama ini mengangkat latar tahun 1945 dengan kisah penuh teka-teki di dalamnya.

Sutradara Jung Dong-Yoon dipercaya untuk menggarap drakor ini bersama penulis Kang Eun-Kyung.

Selain drakor Gyeongseong Creature, berikut rekomendasi drakor romantis dibintangi Han So Hee.

1. Soundtrack 1 (2022).

2. My Name (2021).

3. Nevertheless (2021).

4. The World of the Married (2020).