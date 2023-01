GGF Lampung Raih 2 Penghargaan di Ajang Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives

Great Giant Foods (GGF) Lampung dalam kesempatan ini berhasil menyabet 2 penghargaan untuk kategori Circular Economy dan Creating Shared Value (CSV).

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Program “Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives” kembali digelar Majalah MIX MarComm (SWA Group).

Program tahunan yang memasuki perhelatan ke-7 itu, merupakan rekognisi bagi dunia usaha di Indonesia untuk program-program keberlanjutan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan program CSR (Corporate Social Responsibility).

Great Giant Foods (GGF) Lampung dalam kesempatan ini berhasil menyabet 2 penghargaan untuk kategori Circular Economy dan Creating Shared Value (CSV).

Penghargaan diserahkan Group Chief Editor SWA Kemal Effendi Gani kepada Managing Director of Financial Accounting and Corporate Strategy Jane Fransisca, di Auditorium LSPR Jakarta, Rabu (18/01/2023).

Pada kesempatan tersebut Managing Director of Financial Accounting and Corporate Strategy Jane Fransisca mengucapkan banyak terima kasih kepada Majalah Mix Marcomm dan SWA Group atas penghargaan yang diberikan kepada GGF.

Menurutnya, GGF melalui program Created Shared Value telah berkolaborasi dengan petani buah lokal sejak tahun 2016.

Hingga saat ini, GGF telah bekerja sama dengan sekitar 1.400 petani buah dan kedepannya GGF menargetkan untuk bekerja sama dengan 3.000 petani buah.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani mengatakan berbeda dengan penyelenggaraan rekognisi untuk CSR pada umumnya.

Menurutnya, Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives yang diselenggarakan Majalah MIX MarComm-SWA Media Group menggunakan konsep Philip Kotler dan Nancy Lee tentang MARKETING & CORPORATE SOCIAL INITIATIVES.

"Hal ini untuk mendorong dunia usaha menularkan inisiatif keberlanjutan mereka secara lebih luas, lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan bisnis mereka," kata Lis Hendriani. (*)

