11 Rekomendasi Drama Korea Dibintangi Jang Dong Yoon, Ada Drakor Oasis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea yang dibintangi oleh Jang Dong Yoon salah satunya ada drakor romantis Oasis (2023).

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Jang Dong Yoon memiliki beragam genre, termasuk romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jang Dong Yoon juga punya cerita yang menarik.

Diketahui Jang Dong Yoon memainkan drama terbarunya berjudul Oasis.

Rencananya drama ini akan tayang pada Maret 2023 mendatang.

Juga diketahui drama ini menghadirkan aktris cantik Seol In A.

Drama Oasis merupakan drakor bergenre romantis dan bertemakan latar tahun 1980-an.

Jang Dong Yoon sebelumnya dikenal pada drama The Tale of Nokdu dan Mr. Sunshine.

Pada drakor Oasis ia akan memerankan sebagai Lee Du-Hak yang merupakan seorang siswa SMA.

Selain drakor Oasis, berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi Jang Dong Yoon.

1. The King of Desert (2022).

2. Morning Comes to Psychiatric Wards Too (2023).

3. My Man is Cupid (2022).

4. Joseon Exorcist (2021).

