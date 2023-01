Sinopsis Drama Korea Terbaru The Glory 2, Duet Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun

Ilustrasi Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun. Masih dibintangi Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun, berikut sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2 yang akan tayang pada September 2023 mendatang.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2, yang dibintangi Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun.

Begitu dinantikan, akhirnya sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2 keluar.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2, penonton bisa mendapatkan gambaran besar dari kisah yang diangkat di dalamnya.

Selain itu, deretan pemainnya juga bisa terlihat dari sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2.

Masih seperti musim pertamanya, The Glory 2 merupakan karya sutradara Ahn Gil Ho.

Sebelum bergabung dengan proyek The Glory, dia sudah berpengalaman dalam menggarap sejumlah serial populer.

Beberapa di antaranya adalah Mrs Cops, Stranger, Memories of the Alhambra, Record of Youth, hingga Happiness.

Sementara naskah dari The Glory 2 akan digarap oleh Kim Eun Sook yang pernah menulis naskah The Heirs, Descendants of the Sun, Guardian: The Lonely and Great God, Mr. Sunshine, dan The King: Eternal Monarch.

Rencananya, The Glory yang dibintangi Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, dan Lim Ji Yeon itu akan tayang pada Maret 2023 mendatang.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Glory 2, penggemar akan kembali dibawa untuk mengikuti cerita dari Moon Dong Eun yang ingin membalas dendam pada orang-orang yang pernah membully-nya dulu.

Diketahui pada The Glory mengisahkan tentang seorang wanita yang pernah menjadi korban bully saat SMA.

Wanita tersebut bernama Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Ia memutuskan untuk membalas dendam pada semua orang yang dulu pernah melakukan kekerasan kepadanya.

Namun The Glory 2 akan memberikan adegang demi adegan yang semakin menegangkan.