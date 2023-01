Rekomendasi Drakor Terbaru Do Sang Woo, Pemain Drama Korea Oasis

Ilustrasi Do Sang Woo. Rekomendasi drama Korea terbaru Do Sang Woo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar serial dalam rekomendasi drama Korea terbaru Do Sang Woo kini semakin bertambah.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Do Sang Woo lainnya punya banyak genre.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Do Sang Woo, penggemar bisa mengetahui sepak terjangnya selama menjadi aktor di Korea Selatan.

Terbaru Do Sang Woo mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam serial Oasis.

Drakor Oasis merupakan drama karya sutradara Han Hee, yang pernah memimpin produksi serial The Bean Chaff of My Life, Dr. Jin,Over The Rainbow, Empress Ki, Goodbye Mr. Black.

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Jung Hyung Soo, yang pernah terlibat dalam penggarapan drakor Prince of the Legend, Dream, Gye-Baek, dan The Jingbirok: A Memoir of Imjin War.

Untuk pemain, drakor ini menggaet sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, termasuk Jang Dong-Yoon, Seol In-A, Choo Yeong Woo, dan Do Sang Woo.

Tayangan ini mengambil cerita kisah cinta anak SMA di tahun 1980-1990an.

Kisah ini akan diwarnai dengan cerita penuh impian, pertemanan, dan percintaan dari para pemeran utamanya.

Dalam hal ini Do Sang Woo akan menjadi Kim Hyung Joo.

Dia tanpa sengaja bertemu dengan Doo Hak (Jang Dong Yoon) yang akan dipersatukan melalui kesetiaan.

Rencananya, tayangan drama Oasis dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Selain drakor terbaru Oasis, berikut deretan rekomendasi drama Korea terbaru Do Sang Woo lainnya.

1. Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022)