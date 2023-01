Rating Tertinggi Drama Korea Terbaru Januari 2023, Missing: The Other Side Eps 12 Naik

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru Missing: The Other Side perlahan naik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Capaian rating tertinggi drama Korea terbaru Januari 2023. Update rating drakor terbaru on going seperti drama Korea Missing: The Other Side 2, Brain Works dan Trolley.

Perolehan rating drama Korea terbaru Missing: The Other Side 2 perlahan mulai meningkat.

Di episode 34, rating drama Korea terbaru Three Bold Siblings perlahan meningkat setelah sebelumnya sempat merosot.

Sementara dua drama Korea terbaru lainnya Brain Works dan Trolley tidak tayang pada Senin (23/1/2023).

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (25/1/2023):

1. Missing: The Other Side 2 (2022)

Rating drakor ini perlahan meningkat di episode 12 dengan mencetak rata-rata nasional 4 persen.

Pada episode 11, rating Missing: The Other Side 2 merosot setelah sempat naik di episode sebelumnya yakni 3,8 persen.

Rating drakor ini meningkat di penayangan episode 10, dengan mencetak rata-rata nasional 4,6 persen.

Pada episode 9, rating Missing: The Other Side 2 menurun di angka 4,3 persen.

Rating drama Korea Missing: The Other Side 2 meningkat di episode 8, dengan meraih rating 4,5 persen.

Setelah sebelumnya, rating drakor ini stabil di episode 7 yakni 4,4 persen, angka tersebut sama dengan perolehan rating di episode 6.

Missing: The Other Side 2 bercerita tentang kisah sekelompok orang yang mencari mayat yang hilang di sebuah desa yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya roh atau jiwa orang-orang yang hilang.

2. Brain Works (2023)