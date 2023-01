Luna Maya Buka Lowongan Tukang Pijat, Gajinya Puluhan Juta

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Luna Maya membuat heboh lantaran membuka lowongan kerja dengan posisi terapis pijat yang gajinya menyentuh Rp 25 juta per bulan.

Lowongan kerja tersebut dibuat Luna Maya untuk bisnis spa dan relaksasi miliknya.

Bahkan beredar pula brosur lowongan kerja yang menampilkan foto mantan pacar Ariel NOAH tersebut.

Di sana, tertulis kriteria yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi sebagai terapis pijat.

"Pria/wanita maksimal 28 tahun, fresh graduate welcome, digital and socmed savvy,berpenampilan menarik, up to date dengan trend dan berita terkini, mampu bekerja di bawah tekanan," tulis keterangan pada brosur tersebut.

"Bersedia mengikuti pelatihan teknik kerok, pijat, dan rileksasi di luar negeri," sambungnya.

"Bersedia melakukan perjalanan seluruh Indonesia, bersedia ditempatkan di mana saja, anti ribet, praktis, dan no drama," terangnya.

Yang menariknya, Luna akan menggaji dengan nominal yang cukup fantastis.

Yakni sekitar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta perbulan.

Usut punya usut, aktris sekaligus model ini mengatakan ia sedang menjalani sebuah bisnis di bidang spa keluarga.

"Seperti yang kalian denger aku lagi rencana buka bisnis family massage and spa," jelas Luna Maya pada insta story terbarunya Rabu (25/01/2023).

"Kaget ya? karena aku sering dateng ke tempat spa, terus aku pikir kenapa aku gak buka aja sendiri, terus katanya lowongan kerjanya viral ya?" katanya.

"Aduh semoga banget, aku bisa dapetin karyawan terbaik, bisa pijet kerokan dan relaksasi, aku super excited," imbuh dia.

Lowongan kerja tersebut memang sempat viral karena dijanjikan dengan gaji yang cukup besar.

