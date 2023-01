Polres Way Kanan Polda Lampung Jumat Curhat Bahas Rehabilitasi Narkotika

Istimewa

Wakapolres Way Kanan Polda Lampung Kompol Zainul Fachry didampingi pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan menyambangi Balai Kampung Lembasung, Blambangan Umpu, Way Kanan untuk mendengarkan langsung masukan warga terkait Narkotika.