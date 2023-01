Pakai Gaun Mendiang Ibu, Mikha Tambayong Bahagia Nikah dengan Deva Mahenra

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pakai gaun pernikahan mendiang ibunya, Mikha Tambayong bahagia menikah dengan Deva Mahenra di Bali.

Mikha Tambayong akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya, menikah dengan Deva Mahenra.

Deva Mahenra menikah dengan Mikha Tambayong setelah menjalin kisah cinta semenjak satu tahun terakhir.

Mikha Tambayong dan Deva Mahenra resmi menikah di The Ritz Carlton, Bali pada Sabtu (28/1/2023).

Kabar bahagia itu dibagikan langsung oleh Mikha Tambayong melalui unggahan di akun Instagram miliknya @miktambayong, Sabtu (28/1/2023).

Artis Mikha Tambayong senang bisa kenakan gaun warisan ibunda saat menikah dengan Deva Mahenra.

Mikha Tambayong menyampaikan hal tersebut dalam unggahan media sosialnya.

Gaun yang digunakan Mikha saat menikah dengan Deva adalah milik mendiang sang ibunda.

Dalam foto yang dibagikan Mikha Tambayong, ia terlihat mengenakan gaun pengantin berwarna putih sambil memegang buket bunga.

Sementara itu Deva Mahenra mengenakan setelan jas dengan warna senada.

Keduanya tampak serasi dengan pakaian serba putih untuk momen sakral tersebut.

Di keterangan unggahan tersebut, Mikha mengatakan bahwa pernikahan bersama Deva ini mengenakan gaun pengantin yang digunakan oleh orang tuanya dulu saat menikah.

Perempuan 28 tahun ini pun senang bisa mewujudkan impiannya mengenakan gaun pengantin ibunya.

"28.01.2023. Married my best friend in my mother's dress. What a dream," tulis Mikha Tambayong.

