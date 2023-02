Sinopsis Drama Korea Terbaru Race, Drakor Lee Yeon Hee

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Race yang dibintangi Lee Yeon Hee.

Segera tayang, sinopsis drama Korea terbaru Race tidak boleh terlewat oleh para pencinta drakor ataupun penggemar Lee Yeon Hee.

Selain ceritanya yang dapat diketahui, melalui sinopsis drama Korea terbaru Race ini juga penggemar juga bisa mengetahui deretan pemain drakornya.

Race merupakan salah satu drakor yang tayang di tahun 2023.

Namun baik tanggal perilisan masih belum diumumkan.

Serial ini disutradarai oleh Lee Dong Yoon, yang pernah memimpin produksi drakor Hero, Queen's Classroom, dan You Are My Destiny.

Sementara itu, naskah drama akan ditulis oleh Kim Ru Ri yang pernah menggarap serial Hyena.

Ada banyak aktor dan aktris yang siap menghibur para pencinta drakor lewat serial Race.

Di antaranya Lee Yeon Hee, Hong Jong-Hyun, Moon So-Ri, U-Know Yunho, dan masih banyak lagi.

Race akan mengajak penontonya mengikuti kisah seorang karyawan yang bernama Park Yoon Jo.

Park Yoon-Jo (Lee Yeon-Hee), seorang wanita lajang yang bekerja di departemen PR sebuah perusahaan besar.

Walaupun begitu, sebenarnya dia tidak memiliki kualifikasi dan tidak berasal dari sekolah atau keluarga terkenal.

Namun, ia memiliki semangat yang kuat untuk menjalani pekerjaannya itu.

Di sisi lain, Ryu Jae Min (Hong Jong Hyun) adalah pekerja yang keahliannya diakui oleh rekan kerjanya.

