Mantan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah Ikut Tes Calon Caleg PKB Lampung

Mantan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengikuti fit and proper test PKB Lampung pada Kamis (2/2/2023). Khoir akan maju sebagai Bacaleg DPRD Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mantap maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Pemilu 2024 mendatang.

Mantan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengikuti fit and proper test yang digelar PKB Lampung di Bandar Lampung pada Kamis (2/2/2023).

Kepada Tribun Lampung, Khoir sapaan Fatikhatul Khoiriyah mengaku ikut Fit And Proper Test PKB sebagai bacaleg DPRD Lampung.

"Iya benar saya akan maju sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, dan hari ini saya akan melakukan Fit And Proper Test yang digelar PKB," ujar khoir.

Disinggung ia akan maju dari dapil mana, Khoir mengatakan siap ditempatkan di manapun.

"Saya siap ditempatkan dan ditugaskan oleh partai di manapun," tandasnya.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Lampung gelar Fit and Proper Test bagi Bakal Calon Legislatif (bacaleg) jelang Pemilu 2024.

Fit and Proper Test Bacaleg PKB di langsungkan di kantor DPW PKB Lampung yang berada di jalan Way Semangka, Pahoman Kota Bandar Lampung pada, Kamis (2/2/2023).



Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim, mengatakan pihaknya melakukan Fit and Proper Test guna memastikan pendaftar Bacaleg jelas tujuannya untuk Pemilu 2024.

"Hari ini kami melakukan Fit and Proper Test Bacaleg se-Provinsi Lampung, hal ini kami lakukan agar Bacaleg tahu tujuan dan arahnya dan setelah terpilih mereka tau tugasnya," kata Chusnunia Chalim yang kerap disapa Nunik pada, Kamis (2/2/2023).

Lebih lanjut Nunik mengatakan, Fit and Proper Test dilakukan juga terhadap pihak-pihak yang baru mendaftar di partai.

"Fit And Prper test kami lakukan kepada seluruh bacaleg, bukan hanya kader partai saja tapi yang baru mendaftar kami lakukan Fit And Proper Test," tuturnya.

Ia mengatakan setelah dilakukan Fit And Preper Test, partai berhak menentukan kelayakan bacaleg PKB nantinya.

"Partai memiliki kewajiban memproteksi bacaleg kenapa, karena yang menyadarkan nama di pemilu itu partai, maka salah satu bentuknya adalah Fit And Preper Test," kata Nunik yang juga Wakil Gubernur Lampung priode 2018-2023 itu.

Nunik juga menegaskan apabila Kader Partai tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Partai dipersilahkan untuk cekout atau keluar dari Partai.