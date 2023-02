Polres Way Kanan Polda Lampung Sampaikan Penerimaan Polri Tahun 2023 di Jumat Curhat

Penerimaan Polri - Kabag Sumda Polres Way Kanan, Polda Lampung Kompol Eddy Irsan sampaikan terkait penerimaan Polri 2023 kepada masyarakat Negeri Baru.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan bersilaturahmi dengan masyarakat dalam Jumat curhat, Jumat (3/2/2023) di Negeri Baru, Umpu Semenguk, Way Kanan.

Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan menyampaikan, kegiatan Jumat Curhat dilakukan sebagai acuan dalam Program Quick Wins Presisi guna meningkatkan optimalisasi pelayanan Kepolisian.

"Kami datang untuk mendengarkan langsung masukan warga, informasi dan pengaduan dari masyarakat di lingkungan secara langsung," kata Eddy.

Lewat Jumat Curhat, terus dia, polisi mendengar langsung keluhan ataupun kritikan dari masyarakat di tingkat bawah serta mencarikan solusi dan jalan keluar.

Saat gelaran Jumat Curhat kali ini, pihaknya menerima beberapa permasalahan yang disampaikan warga.

Salah satunya terkait penerimaan pendaftaran polisi karena ingin mendaftarkan anak/ keponakan.

Dijelaskan Eddy, untuk penerimaan SIPSS (Sekolah inspektur Polisi Sumber Sarjana) sedang berproses.

"Sedangkan untuk penerimaan Bintara Polri rencananya dilaksanakan Maret sampai dengan April 2023 mendatang, masih menunggu petunjuk dari Polda Lampung," urai dia.

Meski begitu, Polres Way Kanan, Polda Lampung melalui bhabinkamtibmas akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat, berikut kelengkapan syarat administrasi yang perlu disiapkan.

Untuk Jumat Curhat kali ini, Kabag Sumda didampingi Kasat Binmas Polres Way Kanan AKP Burhannudin dengan menyambangi Pondok Pesantren Miftahul Huda, Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda KH Ipul Saefullah, Tokoh masyarakat dan pemuda sekitar Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

(Tribunlampung.co.id)