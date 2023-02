Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru The Price of Confession menampilkan Song Hye Kyo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Price of Confession menampilkan Song Hye Kyo dan Han So Hee sebagai pemeran utama.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru The Price of Confession dibintangi Song Hye Kyo, drama ini memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul The Price of Confession.

Diketahui Song Hye Kyo akan membintangi drama terbarunya berjudul The Price of Confession.

Setelah membintangi drakor The Glory di tahun ini, Song Hye Kyo akan beradu akting dengan aktris Han So Hee pada drakor The Price of Confession.

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Payback Kembali Naik

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bergenre Romantis Dibintangi Kim Soo Hyun

Sedangkan Han So Hee di tahun ini juga memerankan drama baru berjudul Gyeongseong Creature.

Di lain sisi, drakor The Price of Confession mulai syuting di tahun ini.

Perlu diketahui drama bergenre thriller ini disutradarai oleh Lee Eung Book.

Ia sebelumnya telah menggarap proyek drama Mr. Sunshine, Sweet Home, serta Jirisan.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru The Price of Confession?

Drama ini akan menceritakan tentang dua wanita yang terlibat kasus pembunuhan.

Song Hye Kyo memainkan peran sebagai seorang guru seni bernama Ahn Yoon Su.

Karena kejadian tidak terduga, mimpi Ahn Yoon Su pupus begitu saja dan hak tersebut mengubah hidupnya.

Kendati demikian, dia tengah berusaha memperbaiki hidupnya meski dengan susah payah.

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Strangers Again Naik

Baca juga: 16 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Hee Jun, Ada Drakor Thriller Murderer o Nangam