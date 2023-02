Sinopsis Drama Korea Day of Kidnapping, Drakor Thriller Yoon Kye Sang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Day of Kidnapping, drakor yang dibintangi Yoon Kye Sang.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Day of Kidnapping, pencinta drakor atau penggemar Yoon Kye Sang bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Day of Kidnapping juga bisa mendapatkan gambaran artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Day of Kidnapping adalah proyek drama yang rencananya bakal dirilis tahun 2023.

Serial ini disutradarai oleh Park Yoo Young, yang pernah memproduksi drama Kingdom, Love Alarm 2, dan A Model Family.

Sementara naskahnya akan ditulis Kim Je Young, yang pernah menggarap naskah film Love On Air, Queen of the Night, Wonderful Nightmare, dan Cheese in the Trap.

Kim Je Young akan berkolaborasi dengan penulis novel Day of Kidnapping, yakni Jung Hae-Yeon.

Sedangkan untuk pemainnya, ada Yoon Kye Sang, Park Sung Hoon, Kim Shin Rok, dan lain-lain.

Day of Kidnapping diketahui bergenre drama dan thriller.

Serial ini masih belum diketahui tanggal perilisan, begitu pula dengan media yang akan menyiarkannya.

Meski begitu, sinopsis drama Korea terbaru Day of Kidnapping telah keluar.

Drakor terbaru Yoon Kye Sang ini bercerita tentang aksi penculikan.

Kim Myung-Joon (Yoon Kye-Sang) adalah pria miskin tetpai punya hati yang hangat. Dia sangat membutuhkan uang untuk membayar operasi putrinya yang sakit.

Tiba-tiba, mantan istrinya muncul dan menawarkan untuk menculik Choi Ro-Hee yang berusia 11 tahun, yang memiliki orang tua kaya.

