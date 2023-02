10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoo Ji Tae, Bintang Utama Drakor Villains

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beragam rekomendasi drama Korea terbaru Yoo Ji Tae dapat menjadi pilihan untuk menemani akhir pekan.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Yoo Ji Tae juga memiliki plot cerita yang menarik termasuk dari genre thriller.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Yoo Ji Tae juga banyak ditaburi oleh bintang film terkenal dan berbakat.

Setelah sukses bermain di drakor Money Heist, Yoo Ji Tae akan kembali hadir untuk menghibur padapenggemarnya dan pencinta drakor kejahatan.

Pasalnya, dia didapuk sebagai bintang utama dalam drakor Villains.

Drama Villains merupakan drakor yang disutradarai oleh Jin Hyeok.

Dia sebelumnya pernah menyutradarai drakor populer seperti The Legend of the Blue Sea dan Doctor Stranger.

Sementara untuk naskahnya akan ditulis oleh sutradara Kim Hyung Jun, yang pernah terlibat dalam film thriller berjudul No Mercy.

Untuk pemain, ada Lee Min Jung, Yoo Ji Tae, Kwak Do Won, Lee Boem Soo, dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini, Yoo Ji Tae akan berperan sebagai J, seorang penjahat jenius yang seringkali berhasil melakukan kejahatan.

Bahkan tingkat keakuratan dan keberhasilannya dalam melakukan setiap aksi begitu sempurna, yakni 100 persen.

Berkat kemampuannya itu, J bahkan bangga menyebut kejahatannya sebagai sebuah mahakarya.

Akan tetapi, rencana kejahatannya itu tidak jarang menghancurkan kehidupan banyak orang.

Alhasil, dia pun dikejar-kejar orang-orang yang ingin membalaskan dendam.

