Konsumen yang Beli Sepeda Motor di Gelaran Honda DBL 2023 Dapat Diskon Khusus dari TDM

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung, memberikan promo khusus bagi konsumen yang melakukan pembelian di gelaran Honda DBL.

Diskon khusus kepada konsumen itu diberikan TDM selama gelaran Honda DBL 2022-2023 Lampung Series yang berlangsung di GSG Unila, sejak tanggal 10 hingga 16 Februari 2023 mendatang.

Program diskon khusus ini diberikan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin melakukan pembelian sepeda motor Honda pada event Honda DBL.

Promo yang diberikan yakni potongan angsuran selama 5 bulan dan potongan DP sebesar 600 ribu rupiah untuk tipe BeAT series dan Genio series.

Sales Manager TDM Radite Novandy Sadoso mengatakan, sebelumnya potongan angsuran ini hanya 3 bulan, spesial pada saat Honda DBL diberikan potongan angsuran sampai 5 bulan.

“Kami menyiapkan 15 Tenda Honda di halaman pertandingan DBL untuk memeriahkan kegiatan ini serta memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian,” kata Radite dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (08/02/2023).

New Honda BeAT hadir dengan dua pilihan warna baru yang dibalut dengan gaya Deluxe Green dan Deluxe Dark Silver, cocok bagi penggunanya yang menyukai kesan mewah dan berkelas.

Penambahan warna ini melengkapi pilihan warna Deluxe Black dan Deluxe Blue yang tetap hadir dan menjadi favorit pecinta Honda BeAT series.

Beragam pilihan warna tersebut dilengkapi dengan 3D emblem berwarna silver dan penyematan emblem warna merah spesial untuk varian Deluxe Black, sehingga menambah kesan membanggakan pada sepeda motor.

New Honda BeAT dipasarkan di Lampung dengan harga on the road (OTR) Rp. 18.642.000 untuk tipe CBS, dan Rp 19.430.000 untuk tipe Deluxe.

Sementara itu untuk New Honda BeAT Street dipasarkan di Lampung dengan harga OTR Rp 19.267.000.

New Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, yaitu CBS dan CBS-ISS dengan total 6 pilihan warna stylish sesuai dengan trend gaya hidup masa kini.

Tipe CBS yang dipasarkan di Lampung dengan harga on the road (OTR) Rp19.498.500,-. Tersedia dalam tiga warna, yakni Radiant Red Black, Radiant Brown Black, serta Radiant Black.

Sementara itu, tipe CBS-ISS yang dipasarkan dengan harga OTR Rp 20.089.500,-, juga mendapat tiga pilihan warna, yakni Fabulous Matte Black, Fabulous Matte Brown, dan Fabulous Matte Blue. (*)

