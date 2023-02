Sinopsis Drama Korea Terbaru Lovers, Drakor Romantis Namkoong Min

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet Namkoong Min sebagai pemainnya, berikut sinopsis drama Korea terbaru Lovers (2023).

Dengan adanya sinopsis drama Korea terbaru Lovers, penggemar drakor bisa mendapatkan gambaran besar mengenai cerita yang diangkat.

Selain itu, deretan pemainnya juga bisa terlihat dari sinopsis drama Korea terbaru Lovers.

Lovers merupakan salah satu drakor terbaru yang dijadwalkan tayang pada 2023.

Sayangnya, tanggal perilisannya masih belum diumumkan.

Seperti judulnya, drakor terbaru Lovers bergenre romantis.

Serial ini disutradarai oleh Kim Sung Yong, yang pernah memproduksi drakor The Flower in Prison, My Healing Love, dan The Veil.

Naskahnya akan ditulis oleh Hwang Jin Young, yang sebelumnya menulis naskah drakor The King's Daughter Soo Baek-Hyang, The Rebel, dan film The Peak.

Sementara untuk pemain, ada Namkoong Min dan Ahn Eun Jin yang didapuk menjadi pemeran utama.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Lovers?

Serial ini akan mengajak penontonnya untuk mengikuti kisah cinta dua orang di masa periode Joseon, tepatnya di tahun 1637 saat mengalami kesulitas akibat invansi Qin.

Lee Jang-Hyun (Namkoong Min) adalah seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul di kalangan masyarakat.

Dia tampil sebagai orang yang ceria, walaupun sebenarnya tidak demikian.

Sebetulnya, Lee Jang Hyun merupakan orang yang kompleks. Dia menyimpan banyak rahasia kelam yang tidak bisa diungkap ke orang lain.

