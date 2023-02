Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Ha Kyung's Journey, Kisah Perjalanan Libur Seorang Guru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru Park Ha Kyung's Journey berkisah tentang pengalaman seorang guru di luar aktivitas mengajar.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru Park Ha Kyung's Journey sang guru tersebut bernama Park Ha Kyung.

Lantaran setiap hari harus pergi mengajar maka Park Ha Kyung di sinopsis drama Korea terbaru Park Ha Kyung's Journey melakukan perjalanan ke tempat lain.

Hal itu dilakukan untuk mengisi hari libur Park Ha Kyung karena di hari lain dirinya harus mengajar.

Maka cerita Park Ha Kyung's Journey adalah kisah perjalanan Park Ha Kyung selain perjalannya pergi mengajar.

Park Ha Kyung adalah seorang guru seni bahasa sekolah menengah.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Jang Ki Yong Berjudul Although I Am Not a Hero

Sosok pemeran Park Ha Kyung yakni Lee Na Young yang tiga tahun lalu bermain di drakor Romance is a Bonus Book.

Dalam kisahnya setiap hari Sabtu, Park Ha Kyung melakukan perjalanan selama satu hari yang penuh dengan momen singkat dan tak terlupakan.

Setiap perjalanannya tersebut ia hanya mengikuti kemana kaki dan hatinya.

Park Ha Kyung akan mencoba berbagai makanan baru.

Kemudian mengunjungi tempat baru dan bertemu orang-orang baru.

Setiap episode travel Park Ha Kyung nantinya akan menghadirkan kisah-kisah menyenangkan.

Dalam tiap episode akan hadir genre kisah romantis.

Kemudian episode lainnya bercerita tentang kemanusiaan.