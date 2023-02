4 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jang Yeo Bin, Banyak Drakor Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Jang Yeo Bin yang bisa dinikmati para pencinta drakor.

Meski jejak rekamnya masih sedikit, tetapi berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Jang Yeo Bin memiliki cerita yang menarik untuk disimak.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jang Yeo Bin juga bertabur dengan bintang ternama asal Negeri Ginseng.

Berdasarkan deretan drakor yang pernah dibintanginya, aktris Jang Yeo Bin banyak membintangi serial bergenre romantis.

Ini menjadi kabar baik bagi para pencinta drakor yang menginginkan untuk melihat banyak adegan manis.

Berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Jang Yeo Bin yang bisa ditonton di waktu luang.

1. All That We Loved (2023)

Tayang pada 2023, All That We Loved merupakan drakor terbaru Jang Yeo Bin.

Di dalam serial ini dia akan berperan sebagai Han So Yeon, murid pindahan yang dikenal sebagai sosok yang cantik dan cerdas.

Kedatangannya itu berhasil menarik perhatian sepasang sahabat hingga membuat keduanya mengejar cintanya.

Pada drakor All That We Loved, Jang Yeo Bin akan beradu akting dengan Sehun EXO dan Jo Joon Young.

Meski rencananya akan tayang di platform TVING pada 2023, serial ini masih belum mengumumkan tanggal perilisannya.

2. Stock Struck (2022)

Jang Yeo Bin juga pernah memperlihatkan aktingnya di drama Korea terbaru Stock Struck.