Sinopsis Drakor Terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings, Drama Korea Kim Myung Soo

Berikut sinopsis drama Korea terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings, dibintangi Kim Myung Soo.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings, para penikmat drakor bisa mengetahui gambaran cerita yang disajikan.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi di dalam serial tersebut.

Usai membintangi drama Korea Royal Secret Agent (2022), kini anggota boyband INFINITE Kim Myung Soo memerankan drakor terbaru berjudul Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings.

Rencananya drakor ini akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drama ini disutradarai oleh sutradara Kim Chil-Bong dengan penulis naskah Jung An dan Oh Hye-Seok.

Kim Myung Soo akan beradu akting dengan Choi Jin-Hyuk dan Lee Sung Yeol.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings?

Melansir dari Soompi, Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings akan menjadi drama Korea pertama yang menyoroti dunia firma akuntansi dan akuntan.

Kim Myung Soo akan memainkan peran Jang Ho Woo yaitu seorang akuntan lulusan sekolah menengah pertama dan satu-satunya yang bergabung dengan Kantor Akuntan Taeil, salah satu dari 4 kantor akuntan Besar di Korea.

Sementara itu, Choi Jin Hyuk akan berperan sebagai Han Seung Jo, putra tunggal wakil presiden Kantor Akuntan Taeil.

Drama ini akan menyoroti kisah Jang Ho Woo dalam memenuhi keadilan yang diimpikannya.

Tak ketinggalan, Choi Min Soo akan berperan sebagai Han Je Kyun, wakil presiden Kantor Akuntan Taeil dan ayah dari Han Seung Jo.

Han Je Kyun adalah sosok yang kuat dan banyak akal yang menyimpan semua rahasia dan informasi Kantor Akuntan Taeil.