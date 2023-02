Sinopsis Drama Korea Terbaru In the Woods With No One, Drakor Thriller Yoon Kye Sang

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru berjudul In the Woods With No One drakor thriller yang dibintangi Yoon Kye Sang.

Aktor tampan Yoo Kye Sang akan membintangi dua drama di tahun ini, salah satunya drakor In the Woods With No One.

Pada drama ini ia akan berperan sebagai Koo Sang-Joon.

Diketahui, drama ini telah memulai syuting pada pertengahan tahun ini.

Sementara itu, drama produksi Netflix ini disutradarai oleh Mo Wan-Il.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru In the Woods With No One milik Yoon Kye Sang?

In the Woods With No One adalah sebuah thriller misteri yang menceritakan kisah dua pemilik pensiun yang hidup dalam garis waktu yang berbeda.

Koo Sang Joon, yang menjalankan sebuah motel di masa lalu, dan Jeon Young Ha, yang menjalankan sebuah pensiun di masa sekarang.

Ketika insiden serupa terjadi pada setiap pria, keduanya membuat keputusan yang sangat berbeda.

Kim Yun Seok akan berperan sebagai Jeon Young Ha, yang pensiunnya terletak jauh di dalam hutan.

Kehidupan damai Jeon Young Ha mulai runtuh ketika Yoo Sung Ah yang misterius, diperankan oleh Go Min Si.

Suatu hari muncul di rumah pensiunnya sebagai tamu dan menyebabkan kegemparan besar dengan obsesinya yang berlebihan dan aneh terhadap tempat itu.