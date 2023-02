Personel Polres Tulangbawang Polda Lampung Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang - Personel Polres Tulangbawang, Polda Lampung, melaksanakan tes kesamaptaan jasmani (TKJ) berkala semester 1 tahun 2023 di Mapolres setempat, Sabtu (25/2/2023) pagi.

Kabag SDM Polres Tulangbawang, Polda Lampung, Kompol Yaya Karyadi mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Jibrael Bata Awi mengatakan, TKJ yang dilaksanakan terdiri dari kesamaptaan A lari selama 12 menit.

Lalu Kesamaptaan B yakni pull up (untuk pria) dan chinning (untuk wanita), sit up, push up, serta shuttle run (lari angka delapan).

"Hari ini seluruh personel polres dan polsek jajaran melaksanakan TJK di mapolres. TJK ini rutin dilakukan per 6 bulan sekali (tiap semester)," ujar Kompol Yaya.

Lanjutnya, sebelum melaksanakan TJK, masing-masing personel wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu berupa tensi darah dari oleh petugas dokkes yang memang sudah stand by di lokasi.

Hal ini dilakukan agar personel yang memiliki tensi darah tinggi ataupun rendah menjadi perhatian secara khusus saat pelaksanaan TKJ.

Selain itu, menurut Kompol Yaya, hasil TKJ yang diperoleh oleh masing-masing personel nantinya akan dimasukkan ke dalam nilai 13 komponen polri.

Nilai tersebut bakal digunakan saat hendak mengikuti seleksi pendidikan kejuruan (dikjur) maupun pendidikan pengembangan (dikbang).

"TKJ yang rutin dilaksanakan ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan fisik dari masing-masing personel polres dan polsek," papar dia.

"Sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima," sambungnya.

Untuk itu, di berharap seluruh personel polres maupun polsek yang mengikuti TKJ dapat melaksanakannya dengan serius, dan sungguh-sungguh serta bersemangat.

