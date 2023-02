20 Rekomendasi Drama Korea Oh Jung Se, Ada Drakor Ask The Stars

Ilustrasi Oh Jung Se. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Membintangi drakor Ask The Stars, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se, penggemarnya bisa mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktor.

Bukan itu saja, rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se juga banyak memiliki cerita yang menarik.

Pada 2023, Oh Jung Se akan menghibur para penggemarnya melalui beragam tayangan drakor.

Salah satunya adalah Ask The Stars atau yang juga dikenal dengan judul When The Stars Gossip.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Kokdu Season of Deity Anjlok

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park So Dam, Pemain Drakor Death’s Game

Dalam hal ini, Oh Jung Se akan berperan sebagai Kang Soo.

Sayang informasi mengenai perannya masih begitu terbatas.

Drama Ask The Stars merupakan drakor terbaru begenre komedi, romantis, dan science fiction.

Serialnya disutradarai oleh Park Shin Woo, yang pernah menggarap drakor Encounter, It's Okay to Not Be Okay, dan Lovestruck in the City.

Sementara naskahnya akan ditulis oleh Seo Sook-Hyang, yang pernah menulis naskah Love and Law, Pasta, Romance Town, Miss Korea, dan lainnya.

Pada drakor terbaru Ask The Stars, Oh Jung Se akan beradu akting dengan aktor dan aktris ternama, seperti Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin.

Ask The Stars akan mengangkat kisah cinta seorang dokter kandungan dengan seorang astronot.

Namun serial ini masih belum terungkap tanggal perilisannya maupun perkiraannya.

Selain Ask The Stars, Oh Jung Se sudah banyak membintangi banyak drakor, seperti:

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Red Balloon Cetak Rekor

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Crash Course In Romance Lesu