5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park So Dam, Pemain Drakor Death’s Game

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 5 rekomendasi drama Korea aktris Park So Dam merupakan bintang utama pada drakor Death’s Game (2023).

Biasanya rekomendasi drama Korea yang dibintangi Park So Dam, memiliki rating yang tinggi.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea Park So Dam, salah satunya ada Death’s Game.

Usai membintangi drama Korea Record Of Youth (2020), kini Park So Dam akan muncul di layar kaca dalam drakor terbaru Death’s Game.

Drama bergenre fantasi ini juga menghadirkan aktor Seo In Guk yang akan menjadi lawan mainnya.

Perlu diketahui, drama produksi jTBC ini merupakan drama adaptasi webtoon.

Rencananya drakor Death’s Game akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Sementara itu, drakor ini berjumlah 7 episode yang kisahnya diambil dari webtoon.

Selain Death’s Game berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Park So Dam.

1. Fifth Coloumn (2023).

2. Record of Youth (2020).

3. Cinderella and the Four Knights (2016).

4. Beautiful Mind (2016).

5. My First Time (2015).