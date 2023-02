9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru IU, Ada Drakor You Have Done Well

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 9 rekomendasi drama Korea aktris IU merupakan bintang utama pada drakor You Have Done Well (2023).

Biasanya rekomendasi drama Korea yang dibintangi IU memiliki rating yang tinggi karena mengusung genre romantis.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea IU, salah satunya ada drakor romantis You Have Done Well.

Bintang Korea Lee Ji Eun atau yang dikenal sebagai IU akan membintangi drakor terbaru bersama Park Bo Gum.

Drakor itu berjudul You Have Done Well yang akan tayang pada pertengahan 2023 mendatang.

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Agency dan Red Balloon Raih Rekor Tertinggi di Februari 2023

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Agency Melesat

Drama ini merupakan drakor terbaru IU setelah membintangi Hotel Del Luna (2019).

Sedangkan bagi Park Bo Gum, ini juga drama terbarunya setelah membintangi Record of Youth (2020).

Perlu diketahui, drama ini merupakan drama bergenre romantis dengan jumlah 12 episode.

Sementara itu drama ini disutradarai oleh Kim Won-Suk.

Naskah asli drakor milik IU ini ditulis langsung oleh Im Sang Choon.

Lalu apa saja rekomendasi drama Korea dibintangi IU?

1. Hotel Del Luna (2019).

2. My Mister (2018).

3. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016).

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru di Februari, Drakor TCrash Course in Romance Turun

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Rating Drakor Red Balloon Cetak Rekor Baru