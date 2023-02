Fakultas Kedokteran Unila Gelar Workshop Curriculum Development

Tribunlampung.co.id, - Universitas Lampung (Unila) melalui Fakultas Kedokteran (FK) dan Tim RSPTN menggelar Workshop Curriculum Development “Innovation of Educational Capability of Medical Schools Responding to Infectious Diseases”, Senin 27 Februari 2023.

Kegiatan yang dilselenggarakan di ruang auditorium lantai 2 gedung A Fakultas Kedokteran Unila ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Dr. Ayi Ahadiat, SE., MBA, didampingi Dekan FK Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes. dan PIU Manager RSPTN Unila Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

Hadir narasumber dari Hanyang University antara lain Prof. Bongyoung Kim, MD, Ph.D., dan Mr. Kyunghun Yoo, MD dan dari ADB Consultant – Tropic and Infectious Disease, dr. Nelda Aprilia Salim, Sp.PD.

Dr. Ayi Ahadiat dalam sambutannya menyatakan Unila sebagai perguruan tinggi tertua di Provinsi Lampung, selalu mendukung program pengembangan sumber daya manusia dengan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pendidikan tinggi mutakhir dan penelitian berkualitas.

Ia juga menyatakan bahwa Unila juga mendukung pembangunan rumah sakit pendidikan untuk memperkuat pendidikan kedokteran. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Unila untuk mengembangkan tenaga kesehatan dan layanan medis berkualitas tinggi untuk menanggapi peningkatan permintaan akan layanan kesehatan.

“Kami sangat senang hari ini, Universitas Lampung dan Universitas Hanyang sudah memiliki Nota Kesepahaman untuk kerjasama akademik dan kemajuan pembelajaran serta kerjasama dalam pengajaran dan penelitian”, tuturnya.

Pada kesempatan itu juga hadir perwakilan direktur RSUD Abdul Moeloek dan jajaran dokter spesialis serta mahasiswa kedokteran FK Unila.

