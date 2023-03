Amanda Manopo Didoakan Berjodoh dengan Sosok Dokter Usai Pamer Kebersamaan

Tribunlampung.co.id - Kabar seleb terkini Amanda Manopo yang memerkan kebersamaannya dengan sosok pria dalam akun instagramnya.

Sontak kebersamaan Amanda Manopo dengan seorang pria langsung mendapat komentar warganet.

Bahkan Amanda Manopo didoakan berjodoh dengan pria yang belakangan diketahui sebagai seorang dokter.

Aktris Amanda Manopo didoakan berjodoh setelah berfoto dengan seorang pria.

Kisah asmara Amanda Manopo masih terus mencuri perhatian publik.

Setelah lepas dari Billy Syahputra, Amanda Manopo santer dikabarkan menjadi orang ketiga dari rumah tangga Arya Saloka.

Namun hal tersebut dibantah oleh aktris 23 tahun ini melalui momen dirinya makan malam dengan seorang pria yang diduga Jonathan Lansing.

Akan tetapi, kini Amanda Manopo tiba-tiba didoakan berjodoh dengan laki-laki selain Jonathan Langsing gara-gara sebuah foto.

Pria tersebut ternyata adalah dokter Eklendro Senduk.

Dalam postingan terbaru Eklendro, Amanda Manopo mengenakan kaos hitam dengan label Balenciaga yang dipadukan dengan celana pink.

Sementara dokter Eklendro mengenakan kaos berwarna campuran ungu abu-abu dan pink yang dikombinasikan dengan celana hitam.

Mereka pun berdiri bersampingan lalu menebar senyuman.

Di bagian caption, dokter Eklendro juga menyelipkan emotikon hati berwarna ungu.

"Bakudapa (emotikon hati ungu) @amandamanopo. Be bold, be smart, be healty," tulisnya di Instagram, dikutip Kamis (2/3/2023).

