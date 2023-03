Wakil Rektor PKTIK Membuka Youth Project VI Tahun 2023 SMA YP Unila

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A membuka secara resmi Youth Project VI Tahun 2023 SMA YP Unila “Explore Yourself by Sailing through the Culture”, di pelataran lingkungan SMA YP Unila Bandar Lampung, Selasa 28 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Dr. Ayi mengatakan kegiatan ini sangat baik guna menumbuhkembangkan peran aktif kualitas para siswa, khususnya untuk mengasah dan meningkatkan kemampuannya baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Dr. Ayi melanjutkan, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat tercipta dengan aktifnya peran siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan positif yang juga telah tersedia di sekolah.

“Melalui kegiatan ini, secara langsung YP Unila hadir menyampaikan pesan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan positif ini, YP Unila senantiasa hadir menyiapkan generasi yang kompetitif dan positif”, tuturnya.

Dalam konteks ini juga, Ayi mengimbau dan mengajak seluruh komponen untuk dapat mengambil peran yang signifikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan memiliki kualitas SDM ini.

Di kesempatan yang sama, Kepala Sekolah YP SMA Unila Mapful, S.Pd., M.Pd. menyampaikan bahwa Youth Project VI adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA YP Unila.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi antar pelajar se-Provinsi Lampung dan meningkatkan kreatifitas siswa terutama dibidang non-akademik serta menjalin tali silaturahmi antar pelajar se-provinsi Lampung.

Ia juga menguraikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh pelajar dari SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-provinsi Lampung dimulai dari 28 Februari hingga 4 Maret 2023.

Terdapat sebelas cabang perlombaan antara lain basket, tari kreasi, tahfidz, fotografi, modern dance, mobile legend, solo song, speech, scrabble newbie, coswalk, dan short movie.

“Saya berharap kepada seluruh peserta lomba untuk dapat bersikap sportif serta mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak panitia sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tertib”, ajaknya.

Dalam pembukaan kegiatan ini, turut hadir Ketua Dewan Pengawas YP Unila, Ketua Dewan Pengurus YP Unila, dan para peserta lomba yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas di Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )