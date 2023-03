Re.juve Mal Boemi Kedaton Berikan Promo Bundling Diskon hingga 15 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gerai Re.juve Mal Beomi Kedaton yang ada di lantai ground Mal Boemi Kedaton memberikan promo menarik.

Associate Director of Sales and Marketing Re.juve, Sari Siswarni mengatakan, promo yang diberikan adalah promo bundling.

Dalam promo bundling ini ada promo untuk minuman jus yakni beli 3 diskon 10 persen, beli 5 diskon 12 persen, dan beli 8 diskon 15 persen.

Untuk minuman shots beli 6 diskon 10 persen, beli 10 diskon 12 persen, dan beli 15 diskon 15 persen.

Selanjutnya ada promo dari bank, yakni buy 1 get 1 jika pembelian dengan kartu debit Maybank, yang berlangsung hingga 31 Januari 2023.

Di promo buy one get one ini, setiap pembelian 1 minuman ukuran apa saja akan mendapatkan gratis 1 minuman ukuran 250 ml.

Promo buy 3 get 4 setiap selasa sampai jumat hingga 31 Juli 2023, jika melakukan pembelian dengan kartu kredit BCA.

"Promo ini berlaku untuk minuman ukuran 250, 330, dan 435 ml," kata Sari, Jumat 3 Maret 2023.

Ada juga promo diskon 25 persen setiap hari hingga 31 Juli 2023 jika melakukan pembelian dengan BNI Emerald Debit Card.

Sari juga menginformasikan, PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagang Re.juve yang merupakan pemimpin dan pelopor true cold-pressed juice ultra-premium di Indonesia meluncurkan varian terbarunya, yaitu coco kopyor dan guava line (beat guava dan green guava).

Varian beat guava dan green guava Re.juve merupakan true cold-pressed juice jambu pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Minuman ini terbuat dari jambu kristal yang memiliki rasa yang enak dan lebih manis, menyegarkan, biji yang lebih sedikit dibandingkan jambu biji merah, serta kaya akan nutrisi seperti tinggi serat dan vitamin C.

Kemudian untuk varian coco kopyor merupakan salah satu varian elixirs dengan experience yang berbeda.

Minuman ini merupakan perpaduan sempurna antara air kelapa murni jenis pandan wangi yang memiiki aroma pandan di dalam airnya, serta memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan kelapa muda dengan rasa yang sangat menyegarkan.

Ditambah lagi, adanya sensasi mengunyah daging kelapa kopyor yang dihasilkan dari bibit unggul dengan rasa sedikit lebih manis dibandingkan kelapa kopyor lainnya.

"Hal ini menjadikan Coco Kopyor salah satu varian yang pastinya akan menjadi favorit konsumen Re.juve,” ujar Sari Siswarni.



Coco Kopyor, Beat Guava, dan Green Guava harganya mulai Rp 42 ribu hingga Rp 52 ribu. Harga ini berlaku di seluruh gerai Re.juve, Re.juve delivery, maupun di www.rejuve.co.id

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)



Pegawai Re.juve Mal Boemi Kedaton menunjukan minuman Coco Kopyor dan guava line