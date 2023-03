Penutupan Youth Project 2023 SMA YP Unila Dimeriahkan Yovie and Nuno

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Acara penutupan Youth Project VI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh SMA YP Unila dimeriahkan oleh penampilan Band Yovie and Nuno, Sabtu (4/3/2023).

Selain itu, acara penutupan Youth Project VI Tahun 2023 Unila ini juga dimeriahkan kegiatan lain, seperti lomba coswalk hingga berbagai stand bazar.

Kepala SMA YP Unila Mapful mengatakan, pihaknya menggelar Youth Project VI Tahun 2023 tersebut untuk menunjukkan kreativitas dan minat bakat para siswa.

"Kalau Youth Project sebelumnya kita adakan kegiatan lomba akademik dan non akademik, untuk tahun ini kita agak lebih fokus di non akademik," ujar Mapful.

"Ini sengaja kami lakukan agar para siswa juga bisa menunjukan skill dan kreativitasnya di luar apa yang diajarkan di kurikulum," imbuhnya

Mapful juga berharap, Youth Project dapat mempererat silaturahmi antar sekolah, serta dapat menggali minat dan bakat siswa, serta siswa akan menjadi kreatif, inovatif dan berkarakter.

Mapul melanjutkan, total ada 11 cabang perlombaan pada kegiatan Youth Project SMA YP Unila tahun ini.

Sejumlah lomba yang dimaksud di antaranya scramble, basket, tari kreasi dan modern dance.

Selain itu, terdapat pula lomba coswalk, lomba E-sport, solo song, fotografi, hingga film pendek.

Adapun peserta perlombaan kata Mapful, terdiri dari pelajar jenjang SMP hingga SMA, serta ada juga peserta umum dari seluruh Lampung.

Selain lomba, Mapful mengatakan di Youth Project juga ada bazar UMKM dan Dana Usaha OSIS YP Unila.

Sementara itu, Ketua Osis SMA YP Unila Olivia Adzka Raya Rabbani mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program unggulan dari OSIS.

Dia pun engatakan kegiatan Youth Project VI Tahun 2023 ini pihaknya mengusung tema "Explore Your Self By Sailing Through The Culture".

Sebagai acara puncak, kegiatan ini kata Olivia akan dimeriahkan oleh sejumlah penampilan bintang tamu.