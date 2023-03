Chua KotaK Dilarikan ke Rumah Sakit Sebelum Manggung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain bass grup band KotaK, Swasti Sabdastantri atau Chua, sempat dilarikan ke rumah sakit.

Chua masuk Instalasi Gawat Darurat atau IGD satu jam sebelum KotaK manggung di Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini.

Chua dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak napas dan berujung di IGD.

Namun kini kondisinya sudah semakin membaik.

Hal ini disampaikan melalui Instagram Tantri KotaK.

“Iya… im not ok kmrn dan skrg lg pemulihan,” tulis Chua dikutip Kompas.com di Instagram-nya @chuakotak, Minggu (5/3/2023).

Chua mengatakan, ia sempat kelelahan sehingga menyebabkan sesak napas.

“Kecapean berakibat bengek ya, alhamdulillah udh baikan,” tulis Chua lagi.

“Kmrn pas di Surabaya sejam sblm manggung langsung ke igd , di infus vitamin dll, trus di nebu, semua di cek , skrg udh getting better,” tambah Chua.

Chua bersyukur karena rekan-rekannya langsung bertindak saat mengalami sesak napas. Terlebih untuk Tantri dan Cella yang sudah mau direpotkan.

“Si paling cari nebu dan rs @cellanadalam malah berujung nelp toko nebu (mo ngapain syaii…mo beli alat nebu ????????) , trus si paling panik nanya mulu “lo bengek yaa?? Lo gpp kan?” Dll,” tutur Chua.

“Oiaw sama paling sibuk bantuin ngurusin aplikasi asuransi gw ,, siapa lg klo bukan @tantrisyalindri,” tambah Chua.

Terakhir Chua berpesan agar selalu menjaga kesehatan.

“Yes i know, kesehatan itu penting…BANGET… but show must go on…skrg tidur,istirahat yang cukup… buat kalian, jaga kesehatan juga yaa,” tutup Chua.