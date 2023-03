Tubuh Sophia Latjuba Masih Bugar dan Seksi di Usia 52 Tahun Bikin Iri Netizen 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tubuh artis Sophia Latjuba masih bugar dan seksinya di usia yang sudah setengah abad atau 52 tahun.

Meskipun sudah menginjak kepala lima, Sophia Latjuba memiliki tubuh seksi dan bugar.

Diketahui Sophia Latjuba memamerkan tubuh seksinya di usia 52 tahun.

Terlihat Sophia Latjuba dengan santai memakai pakaian seksi walau dirinya sudah berusia 52 tahun.

Pada postingan terbaru ibu kandung Eva Celia ini memperlihatkan tubuhnya yang masih tampak bugar.

Ia memakai tanktop bewarna putih dengan celana bewarna hijau.

Wajahnya pun masih tampak cantik dan tak ada kerutan.

Meski telah berusia lebih dari setengah abad, Sophia bahkan tak jarang dibilang seusia dengan anaknya.

Mantan istri Indra Lesmana ini kerap memamerkan kulitnya yang masih kencang serta tubuhnya yang langsing.

"Fifty-two and a hal and still a work in prorgress," tulis Sophia Latjuba seperti dikutip pada laman Instagramnya, Jumat (10/03/2023).

Lantas postingan itu langsung diserbu pujian netizen.

"Padahal mba Sophie nggak childfree tapi body dan wajah masih oke," tulis netizen.

"Ini mah 25 tahun bukan 52 tahun," tulis netizen lainnya.

"Punya body keren kaya gini tuh butuh perjuangan," kata netizen.