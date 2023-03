Polres Way Kanan dan Brimob Polda Lampung Dirikan Dapur Umum untuk Relawan Evakuasi Longsor

Dapur umum - Polres Way Kanan bersama Brimob Polda Lampung mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan petugas evakuasi longsor di Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan bersama Brimob Polda Lampung mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga di Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Minggu (12/3/2023).

Selain jajaran Polda Lampung, juga ada beberapa tim dari BPBD, TNI dan masyarakat yang dilibatkan termasuk menyiapkan peralatan tanggap darurat untuk memaksimalkan pencarian korban di lokasi tanah longsor Kampung Jukubatu.

"Kami memenuhi kebutuhan makan petugas dan relawan yang tengah melakukan proses evakusi dua korban tanah longsor," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna.

Dua korban tersebut yaitu Khotimah (31) bersama anaknya M Diki Saputra (4).

Direncanakan, dapur umum yang beroperasi di sekitar lokasi pencarian korban, menugaskan personel Brimob Polda Lampung untuk membuat makanan yang dibagikan kepada petugas dan relawan.

Teddy menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian atas musibah bencana sebagaimana atensi Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus dalam membantu masyarakat yang terdampak serta petugas evakuasi pencarian korban.

“Kesiapsiagaan merupakan titik tolak dalam keberhasilan penanganan bencana alam sehingga menjadi fokus dan prioritas kami Polres Way Kanan,” ujar Teddy.

Pada fase hari ketiga proses pencarian terhadap dua korban ini, Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat juga hadir untuk meninjau dan mengecek langsung lokasi bencana tanah longsor tersebut.

“Ini merupakan wujud pelayanan Polri yang diberikan untuk masyarakat dalam menanggulangi bencana alam,” kata dia.

(Tribunlampung.co.id)