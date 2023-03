9 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Debut Drakor Pandora Beneath The Paradise

Ilustrasi pemain drakor Pandora Beneath The Paradise

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru Maret 2023, khususnya debut drakor Pandora Beneath The Paradise.

Hasil rating Pandora Beneath The Paradise mengalahkan debut dari drakor Crash Course in Romance pada Januari lalu di slot tayang yang sama.

Sementara rating drama Korea terbaru Maret 2023 terutama drakor Taxi Driver 2 mengalami peningkatan dari minggu lalu.

Mereka berhasil mencetak skor tinggi dengan perolehan 14,4 persen.

Padahal selama satu minggu, serial ini sempat tidak tayang.

Baca juga: 10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Uee, Ada Hyo Shim’s Independent Life

Sejauh ini, perolehan rating tersebut menandai rekor baru penayangan serial Taxi Driver 2.

Berkat skor itu pula, drakor terbaru Choi Hyun Wook ini berhasil menjadi tayangan paling banyak ditonton di slot tayangnya, yakni Jumat dan Sabtu.

Bukan itu saja, Taxi Driver 2 juga menjadi tayangan yang paling banyak ditonton pemirsa usia 20 hingga 49 tahun selama seminggu di area metropolitan Seoul dengan perolehan skor 7,2 persen.

Drakor yang melanjutkan season 1 ini akan mengisahkan tentang layanan taksi misterius, yang akan membalas dendam atas nama para korban yang tak dapat keadilan hukum.

Selain Taxi Driver 2, simak juga update rating drama Korea terbaru rating drama Korea terbaru Maret 2023 lainnya.

1. Pandora Beneath The Paradise

Pada debutnya, rating drama Korea Pandora Beneath The Paradise sukses.

Mereka membuka tayangan tersebut dengan skor rating yang cukup memuaskan, yakni 4,9 persen.

Bahkan hasil tersebut mengalahkan debut dari drakor Crash Course in Romance pada Januari lalu di slot tayang yang sama.