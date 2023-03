Rangkaian Visitasi Akreditasi Internasional Berlanjut, FIBAA Visitasi FEB Unila

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Roadmap Universitas Lampung (Unila) menuju World Class University (WCU) kembali berlanjut. Hari ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unila menjadi fakultas kedua yang divisitasi oleh Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Senin, 13 Maret 2023 di ruang sidang utama lantai 2, Rektorat.

FEB Unila menjadi fakultas pertama yang seluruh program studinya dilakukan proses akreditasi internasional.

Adapun Program Studi yang dilakukan visitasi diantaranya yaitu Program Studi S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan, D3 Akuntansi, D3 Perpajakan, Magister Ilmu Akutansi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung (Unila) Rudy, S.H., LL.M., LL.D., dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu Unila dengan mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi di luar Asia.

Dengan pencapaian tersebut nantinya FEB Unila tidak hanya terakreditasi oleh ABEST21 dari Jepang namun juga mendapatkan rekognisi internasional oleh FIBAA

“Oleh karena itu kami berharap kehadiran FIBAA menjadi bagian dari pencapaian tersebut, ” ujarnya Rudy.

Visitasi FIBAA turut dihadiri Dekan FEB, para wakil dekan, Ketua LP3M, Sekretaris LP3M, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional beserta tim, serta perwakilan dari International Office Unila.

Adapun tim FIBAA yang hadir diantaranya FIBAA Project Manager Yelena Istileulova, Ph.D. dan Division Manager for FIBAA International Procedures, Viktoria Dermanowski, M.Sc., Prof. Dr. Anke Muessig (Professor of Business Administration University of Luxembourg), Prof. Dr. Karen Cabos (Professor of International Management University of Applied Sciences), Prof. Dr. Johannes Treu (Professor of General Business Administration and Economics University of Applied Sciences), Prof. Dr. Sukirno DS (Professor of Managerial Accounting Universitas Negeri Yogyakarta) Maik Onesckow (Professional Practice – FedEx Express Germany Manager Clearance & Bookerage OPS, Internal Quality Auditor), dan Marie-Luise Meier (Student CEMS Double Degree in International Management Nova School for Business and Economics Portugal)

( Tribunlampung.co.id / Rilis )