Kakek 92 Tahun Korban Tanah Longsor Way Kanan Lampung Berhasil Ditemukan 

Tim gabungan menemukan jasad M Anwar korban tanah longsor di Banjit, Way Kanan, Kamis (16/3/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Korban tanah longsor M Anwar (92) warga Dusun Cempedak, Banjit, Way Kanan ditemukan oleh tim gabungan Polres Way Kanan Polda Lampung dan tim SAR, Kamis (16/3/2023).

Korban hilang sejak 9 Maret 2023 di Dusun 9 Cempedak, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna mengucapkan terima kasih tas sinergi dan perhatian Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427 Way Kanan,BPBD kabupaten, Forkopicam Banjit, aparat Kakam, Basarnas, tim kesehatan, dan semua pihak.

Kapolres mengapresiasi terhadap kinerja yang luar biasa tanpa henti untuk tidak mundur dalam upaya pencarian korban.

“Korban terakhir sudah ditemukan hari ini,” katanya.

Setelah delapan hari pencarian dan sempat menuai kendala karena tidak adanya saksi, pada Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pihak keluarga korban kembali berinisiatif mencari korban menyusuri Sungai Lukap di Dusun 9 Cempedak Jaya Kampung Jukubatu, Banjit.

Akhirnya Kamis (16/03) pagi pukul 08.00 WIB korban ditemukan dalam keadaan meninggal dan tersangkut di batu di tengah sungai Lukap, yang berjarak sekitar 1 km dari TKP longsor.

Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka di Dusun Bendungan, Kampung Rantau Temiang, Banjit untuk disemayamkan.

Pihak keluarga menerima dan mengikhlaskan kepergian anggota keluarganya.

Sebelumnya empat korban bencana alam tanah longsor berhasil ditemukan. Keempatnya ialah Ngadiyanto (65) warga Kampung Sumber Sari,Banjit, Way Kanan, ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023.

Kedua ialah Siran (62) warga Kampung Sumber Sari, Banjit, Way Kanan, ditemukan tim gabungan pada Minggu, 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB.

Ketiga ibu Khotimah (31) bersama anaknya M Diki Saputra (4), warga Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Ditemukan tim gabungan pada Rabu, 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.45 WIB.

Selanjutnya satu korban tenggelam hanyut adalah Cahaya Saputra (21), warga Dusun 6 Kampung Bandar Agung, Banjit, Way Kanan.

Ditemukan Jumat 10 Maret 2023.

Terakhir korban Anuar ditemukan hari ini. Total ada enam korban baik akibat bencana alam tanah longsor maupun tenggelam hanyut telah ditemukan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )