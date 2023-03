Jumat Curhat, Polres Way Kanan Polda Sambangi Guru SMPN 1 Umpu Semenguk

Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan kegiatan silahturahmi bertajuk “Jumat Curhat” dengan menyambangi guru di SMPN 1 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Jumat (17/03/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan kegiatan silahturahmi bertajuk “Jumat Curhat” dengan menyambangi guru di SMPN 1 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Jumat (17/03/2023).

Kegiatan dihadiri Kabag SDM Polres Way Kanan Kompol Eddy Irsan, Kasat Binmas AKP Burhanudin, KBO Sat Intelkam IPTU Sundoro, KBO Satres Narkoba Ipda Aldian S, Banit Satreskrim Polres Way Kanan Bripda Daffa, Kepala Sekolah Baroto dan Guru - Guru SMPN 1 Umpu Semenguk.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kabag SDM Polres Way Kanan Kompol Eddy Irsan menyampaikan kedatangannya ini untuk mendengarkan aspirasi dari para dewan guru SMPN 1 Umpu Semenguk.

“Program jumat curhat ini untuk mendengar, mencatat dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada diwilayah masing-masing. Sehingga tercipta kedekatan antara Kepolisian khususnya Polres Way Kanan dengan masyarakat,” kata Kabag SDM Polres Way Kanan Kompol Eddy Irsan.

Adapun curhat para dewan Guru yang ditanyakan mulai dari Benhur menanyakan masalah pembayaran pajak kendaraan jika sipemilik kendaraan tidak datang dan tentang perpanjangan masa pajak kendaraan bermotor yang mati 2 tahun .

Selanjutnya Suprapti menanyakan tentang SKCK dan sidik jari apakah ada masa berlakunya dan mengenai pembuatan Surat Keterangan bebas narkoba itu dikeluarkan dari Polres Way Kanan atau Rumah Sakit.

Sampai menanyakan tentang tingkatan Bulying yang berlaku apa saja dan bagaimana sanksinya oleh Heni Susanti.

Lewat kegiatan ini Polri membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diperbaiki ke depan.

“Dengan pelaksanaan jumat curhat, harapan kita bisa mendengar apa yang menjadi keluh kesah dan kekurangan kami dari Polres Way Kanan” jelas Kabag SDM. (*)

