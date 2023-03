Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf Way Kandis Kembali Gelar Try Out

Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf mengadakan try out kelas 6 SD, Sabtu 18 Maret 2023.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf mengadakan try out kelas 6 SD, Sabtu 18 Maret 2023.

Ketua Yayasan Daarul Aitam M Aliun Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf Ir. H Abdul Rozak M Aliun mengatakan, try out ini tidak hanya diikuti oleh siswa kelas 6 SD Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf tapi juga diikuti sekolah lain di Bandar Lampung.

"Jika ditotal ada 60 siswa kelas 6 SD yang mengikuti try out ini," kata Abdul Rozak.

Tanggal 11 Maret 2023 sudah dilaksanakan try out untuk siswa kelas 3 SMP.

Sama dengan try out siswa kelas 6 SD, try out siswa kelas 3 SMP juga diikuti siswa dari Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf dan sekolah lain di Bandar Lampung.

Selama try out berlangsung, semua siswa mengerjakan soal-soal dengan cara online, seperti selayaknya ujian nasional.

Try out ini bertujuan agar semua siswa jadi lebih siap untuk menghadapi ujian nasional.

Selain try out, Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf juga sudah mengadakan lomba mewarnai tingkat TK B tanggal 4 Maret 2023.

Tak hanya itu, Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf pun mengadakan sosialisasi dan kerjasama ke sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung.

Rencananya dalam waktu dekat sosialisasi dan kerjasama juga akan diadakan di sekolah-sekolah yang ada di Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung, Tengah, Krui, dan sekitarnya.

Agar siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang baik berikutnya bisa memilih Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf, karena sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk dipilih.

Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf juga ingin mengajak anak-anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan kurang mampu untuk bersekolah di Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf, dan mereka juga di sediakan asrama untuk tempat tinggal, yang semuanya ditanggung oleh yayasan.

Sekolah Islam Terpadu Abdurrahman Ibnu Auf memiliki slogan ayo sekolah plus nyantri, karena sekolah ini tidak hanya sebatas akademis namun ingin mewujudkan siswa yang memiliki pemahaman agama termasuk ahlak , kemampuan hafidz, dan tahsin yang baik.

(Tribulampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)